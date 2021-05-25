920 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (920) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (732,356) حالة.
وبحسب الايجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة :
• سُجّلت (11) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9395) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.11%)، مقارنة مع (4.23%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (22,408) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,162,353) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (483) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (712,458) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,503) حالات.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (65) حالة، فيما غادرت (64) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (581) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 10%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 19%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 24%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 9%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 10%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%
توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 369 في محافظة العاصمة عمّان.
- 161 في محافظة الزرقاء.
- 149 في محافظة إربد، منها 16 في الرمثا.
- 51 في محافظة معان.
- 35 في محافظة المفرق.
- 34 في محافظة البلقاء.
- 31 في محافظة الكرك.
- 24 في محافظة جرش.
- 24 في محافظة مأدبا.
- 18 في محافظة الطفيلة.
- 12 في محافظة العقبة.
- 12 في محافظة عجلون.