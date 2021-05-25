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مُدافع "الفيصلي" لن يتمكن من اللعب في نهائي الكأس.. أمام "التعاون"

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مُدافع "الفيصلي" لن يتمكن من اللعب في نهائي الكأس.. أمام "التعاون" مُدافع "الفيصلي" لن يتمكن من اللعب في نهائي الكأس.. أمام "التعاون"

مُدافع

لن يتمكن محترف "الفيصلي" البرازيلي رافائيل دا سيلفا، مشاركة فريقه أمام نظيره "التعاون" في نهائي كأس الملك، حيث رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، الاستئناف المقدم من نادي الفيصلي ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص طلب إلغاء البطاقة الصفراء الصادرة ضد اللاعب.

وبينت اللجنة أنها قبلت الاستئناف من حيث الشكل عملاً بالمواد (139) و(140) و(141) و(143) من لائحة الانضباط والأخلاق، إلا أنها رفضته من حيث الموضوع، وأيدت قرار لجنة الانضباط والأخلاق.

وكان البرازيلي دا سيلفا تلقى البطاقة الصفراء الثانية خلال مواجهة فريقه أمام النصر في نصف نهائي كأس الملك، والتي ستحرمه من المشاركة في نهائي المسابقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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