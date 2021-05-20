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جى بي سي نيوز :- ثمن البرلمان العربي مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

وخلال جلسة طارئة للبرلمان العربي حول الاوضاع في فلسطين بناء على دعوة رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، وعقدت على مستوى الأعضاء في القاهرة بمقر جامعة الدول العربية قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي: نثمن مواقف وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية، ونثمن مواقف جلالته صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في تقديم المساعدات الطبية ورعاية المقدسات في مدينة القدس.

ويأتي انعقاد الجلسة بعد دعوة وجهها العودات مماثلة للتي قدمها أيضاً للاتحاد البرلماني العربي على مستوى الرؤساء، وجرى خلالها تأكيد رؤساء البرلمانات العربية على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وفي البيان الختامي للجلسة وجه العسومي، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات على دعوته لعقد جلسة طارئة للوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين ودعمهم بوجه الممارسات الاجرامية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال العسومي: نقدر لرئيس مجلس النواب الأردني طلبه الخطي واتصالاته مع رئاسة البرلمان العربي وحرصه على نجاح البرلمان العربي في دعم القضية الفلسطينية والعمل العربي المشترك.

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