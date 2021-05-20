أخبار عاجلة

فيديو من كاميرات المراقبة يظهر لحظة اندلاع الحريق في مصفاة طهران للنفط -
مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين -
"محافظ الزلفي" يستعرض مشروعات الإسكان والحاجة إلى الوحدات السكنية الجديدة -
بيانات: بريطانيا وزعت 66.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا -
"الفضلي" يستعرض دور المملكة في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية -
شرطة تبوك تضبط 18 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا -
مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين -
"محافظ الزلفي" يستعرض مشروعات الإسكان والحاجة إلى الوحدات السكنية الجديدة -
بيانات: بريطانيا وزعت 66.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا -
"الفضلي" يستعرض دور المملكة في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هلال الباحة" يشارك في مبادرة "دمك حياة" بمحافظة بلجرشي

Print
بالتعاون مع مستشفى الأمير مشاري.. ولاقت إقبالاً من موظفي الهيئة

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة- وبالتعاون مع مستشفى الأمير مشاري بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة، ببنك الدم مبادرة (دمك حياة)، وذلك بمتابعة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي، وبحضور مدير إدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن الحملة لاقت إقبالاً من موظفي الهيئة للتبرع بالدم.

وثمّن مدير عام الفرع بالمنطقة دور الحملة وأهدافها النبيلة وكذلك مبادرة منسوبي الهيئة والمتطوعين في المشاركة لتفاعلهم ومشاركتهم مع هذه الحملة بالتبرع بالدم.

وقدم "الغامدي" الشكر لمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي وقسم بنك الدم التابع له على الجهود المبذولة لتسهيل مهمة المتبرعين المشاركين في التبرع، داعيًا الجميع للمبادرة بالتبرع لما له من فوائد على صحة المتبرع وإنقاذ من يحتاج إلى الدم في الأوقات الحرجة.

الهلال الأحمر الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إغلاق 4 منشآت تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا" الاحترازية

إغلاق 4 منشآت تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا" الاحترازية

"المشيطي": المملكة تشارك العالم في التصدي للتدهور البيئي

"المشيطي": المملكة تشارك العالم في التصدي للتدهور البيئي

شاهد.. عواصف رعدية تُغرق شوارع باريس

شاهد.. عواصف رعدية تُغرق شوارع باريس

مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين

مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين