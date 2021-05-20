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"الشيلات" مصدر إزعاج في حديقة الأراك بمكة لجذب الأطفال

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"الشيلات" مصدر إزعاج في حديقة الأراك بمكة لجذب الأطفال "الشيلات" مصدر إزعاج في حديقة الأراك بمكة لجذب الأطفال
المتنزهون تساءلوا عن مدى نظاميتها خصوصًا أنها تُشغَّل بصوت صاخب

أبدى عددٌ من المتنزهين بحديقة الأراك بمكة المكرمة انزعاجهم الشديد من "الشيلات" التي تسيطر على أجواء الحديقة، متسائلين عن مدى نظامية تلك الألعاب التي يلجأ أصحابها إلى تشغيل الشيلات بصوت عالٍ كنوع من جذب الأطفال.

وبحسب المتنزهين؛ فإن أصحاب الألعاب يلجؤون إلى تشغيل "الشيلات" بأصوات عالية كنوع من جذب الأطفال إلى تلك الألعاب، وسط تساؤلات عن مدى نظامية تلك الألعاب التي تصاحبها أصوات صاخبة وعالية.

وطالبوا عبر "سبق" بضرورة وقوف الفِرق البلدية على الحديقة للحد من الألعاب التي يصحبها " شيلات " بصوت عالٍ قد تتسبب في نفور المتنزهين الذين يبحثون عن التنزه بعيدًا عن الأصوات العالية بغض النظر كانت شيلات أو أغاني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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