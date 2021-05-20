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في مواجهة صراع الهروب من شبح الهبوط.. تعثر جديد للوحدة وضمك

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فرص البقاء مع الكبار في الدوري تتعقد

في مواجهة صراع الهروب من شبح الهبوط.. تعثر جديد للوحدة وضمك

فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة الوحدة ونظيره ضمك بهدف لكل منهما لتزداد أوضاع الفريقين تعقيداً في مناطق شبح الهبوط، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة لحساب منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة أضاف كل فريق نقطة لرصيده حيث أصبح لدى الوحدة 31 نقطة في المركز الرابع عشر في المقابل بات رصيد ضمك 30 نقطة في المركز الخامس عشر.

وضع الكرواتي أنتوليتش فريق ضمك في المقدمة أولاً من علامة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول احتسبها الحكم فيصل البلوي نتيجة التدخل العنيف من لاعب الوحدة أنسيلمو على مهاجم ضمك.

ومع مطلع الشوط الثاني تمكن الوحدة من تعديل النتيجة عن طريق البرتغالي هيرناني سانتوس بعد أن تابع عرضية حمد الجيزاني في شباك مصطفى زغبة.

في مواجهة صراع الهروب من شبح الهبوط.. تعثر جديد للوحدة وضمك

في مواجهة صراع الهروب من شبح الهبوط.. تعثر جديد للوحدة وضمك

في مواجهة صراع الهروب من شبح الهبوط.. تعثر جديد للوحدة وضمك

في مواجهة صراع الهروب من شبح الهبوط.. تعثر جديد للوحدة وضمك

الوحدة ضمك دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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