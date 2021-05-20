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"جوتيريس": غزة تحولت إلى جحيم للأطفال ويجب وقف إطلاق النار

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"جوتيريس": غزة تحولت إلى جحيم للأطفال ويجب وقف إطلاق النار "جوتيريس": غزة تحولت إلى جحيم للأطفال ويجب وقف إطلاق النار
شدد على وصول المساعدات الإنسانية للقطاع

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، يوم (الخميس)، غزة بأنها جحيم على الأرض للأطفال، وأبلغ الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوًا أنه سيطلق نداء للحصول على تمويل إنساني.

وبين "جوتيريس" أن الأعمال العدائية ألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية المدنية الحيوية في غزة، بما في ذلك الطرق وخطوط الكهرباء؛ الأمر الذي ساهم في حدوث حالة طوارئ إنسانية؛ وفقاً لـ"رويترز".

وشدد على أن وصول السلع الإنسانية إلى غزة أمر بالغ الأهمية.

ودعا الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحث الجيش الإسرائيلي على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأوضح أن مئات المباني والمنازل دمرت أو تضررت، كما دمرت الغارات الجوية عدة مستشفيات.غزة فلسطين الأمم المتحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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