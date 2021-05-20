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"الاتحاد" يستفيق.. هزم "أبها" وحافظ على آماله في "الآسيوية"

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استفاق الاتحاد متأخراً في ظل صراعه للمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين مع الهلال والشباب، وذلك عقب فوزه على فريق أبها.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بفوز الاتحاد بهدفين لهدف.

أهداف المباراة جاءت عن طريق اللاعب بريغوفيتش في الدقيقة السادسة قبل أن يتعادل صالح العمري لفريق أبها من ركلة جزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق نجح عبد الإله المالكي في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة رقم 50 فيما توقف رصيد أبها عند النقطة رقم 34.

أبها الاتحاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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