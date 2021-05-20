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بعد أن توج مع فريقه بلقب الدوري.. " دياز " أفضل لاعب في إنجلترا

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بعد أن توج مع فريقه بلقب الدوري.. " دياز " أفضل لاعب في إنجلترا بعد أن توج مع فريقه بلقب الدوري.. " دياز " أفضل لاعب في إنجلترا

بعد أن توج مع فريقه بلقب الدوري..

‬تم اختيار روبن دياز المدافع الدولي البرتغالي والمتوج أخيراً مع مانشستر سيتي بطلاً للدوري الممتاز، لاعب العام في إنجلترا بناء على تصويت أعضاء رابطة الصحافيين، بحسب ما أعلنت الأخيرة الخميس.

وتقدم دياز (24 عاماً)على مهاجم توتنهام هاري كين وزميله كيفن دي بروين.
وبات دياز أول مدافع يحرز الجائزة منذ فوز ستيف نيكول مدافع ليفربول قبل 32 عاماً، وثالث لاعب يفوز بالجائزة في عامه الأول في الدوري الإنجليزي.

وحصل 9 لاعبين من سيتي على أصوات المشاركين في الاستفتاء، ونالوا أكثر من 50 في المئة من مجمل الأصوات، وتمنح جائزة أفضل لاعب منذ 1948، وكان ستانلي ماثيوز أول من فاز بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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