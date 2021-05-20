28 رحلة يومية ومباشرة تنطلق من السعودية إلى مدينتين فقط.. تعرف عليهما

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يتصدران المشهد السياحي حاليًّا

بعد مرور ثلاثة أيام على رفع قيود السفر للسعوديين إلى خارج الوطن وفق الضوابط والاشتراطات الصحية ووفق الهيئة العامة للطيران المدني؛ فقد انطلقت في اليوم الأول لرفع القيود 385 رحلة من 9 مطارات دولية في المملكة.

كما تم تسجيل 28 رحلة جوية توجهت إلى مدينتين عربيتين هما القاهرة ودبي؛ حيث استقبلت القاهرة في اليوم الثالث لرفع القيود 19 رحلة جوية مباشرة بواقع 7 رحلات من الرياض، و10 رحلات من جدة للقاهرة، ورحلتين من المدينة المنورة؛ مما يدل على زيادة الطلب للسفر إلى القاهرة وعبر الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وطيران النيل، ثم تأتي مدينة دبي في المرتبة الثانية بإجمالي 9 رحلات يومية مباشرة من الرياض 6 رحلات، ومن جدة رحلتان، ومن الدمام رحلة واحدة، وعبر الناقلات الآتية طيران الإمارات والخطوط السعودية وفلاي دبي والعربية للطيران.

يذكر أن مصر والإمارات ضمن قائمة الدول التي تم تعليق القدوم منها إلا للمواطنين السعوديين والفئات المستثناة حسب قائمة وزارة الصحة السعودية.