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وفاة "الشهيل".. أحد كبار رجال الأعمال المساهمين في الأعمال الخيرية والإنسانية

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وفاة "الشهيل".. أحد كبار رجال الأعمال المساهمين في الأعمال الخيرية والإنسانية وفاة "الشهيل".. أحد كبار رجال الأعمال المساهمين في الأعمال الخيرية والإنسانية
تقلد عددًا من المناصب الرياضية والإعلامية

وفاة

غيّب الموت رجل الأعمال المعروف فيصل الشهيل، بعد معاناة مع المرض؛ حيث سيوارى جثمان الفقيد عقب صلاة الجمعة في مقبرة الدمام.

ونعى الوسط الرياضي في الشهيل الذي يعد من أبرز الشخصيات الرياضية، وسبق له تقلد العديد من المناصب الرياضية؛ أبرزها رئاسة نادي الهلال، إضافة إلى نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعضو اللجنة الأولمبية السعودية، ورئيس نادي النهضة، وقلدته العديد من الأندية السعودية منصب الرئيس الفخري.

كما تولى العديد من المناصب الحكومية، فيما ساهم في تأسيس العديد من الصحف السعودية.

"الشهيل" يعد من كبار رجال الأعمال البارزين في المنطقة الشرقية، ومن أكبر المساهمين في الأعمال الخيرية والإنسانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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