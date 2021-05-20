"الصحة" تحث على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

★ ★ ★ ★ ★

قالت في بيانها اليوم: إجراء "93896" فحصًا مخبريًّا

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1330) حالة مؤكدة وتعافي (1055) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8629) حالة؛ منها (1365) حالة حرجة.

وحثت الصحة على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)؛ حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وشدّدت في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (437569) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (421726) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7214) حالة "يرحمهم الله جميعًا"، كما تم إجراء (93896) فحصًا مخبريًّا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).