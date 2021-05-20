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"محافظ الزلفي" يستعرض مشروعات الإسكان والحاجة إلى الوحدات السكنية الجديدة -
بيانات: بريطانيا وزعت 66.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا -
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شاهد.. "بوليفارد الطائف" مشروع استثماري لـ"عروس المصايف"

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والأمانة تدعو المستثمرين للتنافس عبر بوابة "فرص"

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طرحت أمانة محافظة الطائف فرصة استثمارية في شارع الجيش، تتمثّل في مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل مجمع تجاري ترفيهي.

المشروع مبنى متعدد الأدوار "بوليفارد لاونج" يكفي لأسواق تجارية بمساحة ٤٧٧١٣.٤٨ م٢.

وقال أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي: إن الطائف مقبلة على مرحلة استثمارية كبيرة؛ وإن الفرصة الاستثمارية تأتي حرصًا على تنشيط الحركة ودعم الاستثمار وجذب المستثمرين من داخل وخارج المحافظة، لصناعة وطرح فرص استثمارية بمواقع مميزة.

ودعت أمانة الطائف عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين، إلى التنافس للاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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