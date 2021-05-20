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الأردن تسجل 937 إصابة جديدة بكورونا و333 حالة بالمغرب

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الأردن تسجل 937 إصابة جديدة بكورونا و333 حالة بالمغرب الأردن تسجل 937 إصابة جديدة بكورونا و333 حالة بالمغرب
خلال الساعات الـ24 الماضية

الأردن تسجل 937 إصابة جديدة بكورونا و333 حالة بالمغرب

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 516091.

وأشارت وزارة الصحة المغربية في حصيلتها اليومية إلى أنها سجلت 3 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات في المجموع إلى 9109، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء ليصل إلى 504439 حالة شفاء.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 937 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 728549 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 708602 حالة شفاء بعد تسجيل 702 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9328 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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