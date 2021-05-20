أخبار عاجلة

مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين -
"محافظ الزلفي" يستعرض مشروعات الإسكان والحاجة إلى الوحدات السكنية الجديدة -
بيانات: بريطانيا وزعت 66.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا -
"الفضلي" يستعرض دور المملكة في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية -
شرطة تبوك تضبط 18 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا -
مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين -
"محافظ الزلفي" يستعرض مشروعات الإسكان والحاجة إلى الوحدات السكنية الجديدة -
بيانات: بريطانيا وزعت 66.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا -
"الفضلي" يستعرض دور المملكة في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية -
شرطة تبوك تضبط 18 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. وزارة الزراعة تكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق

Print
مصر.. وزارة الزراعة تكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق .. وزارة الزراعة تكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق

مصر.. وزارة الزراعة تكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق

كشفت وزارة الزراعة المصرية حقيقة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق، وأكدت عدم وجود أي متبقيات للمبيدات أو الملوثات الميكروبية بجميع العينات التي خضعت للفحص.

وطبقًا لوسائل إعلام مصرية: قال رئيس مركز البحوث الزراعية في محمد سليمان: إن "المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات، أعدّا تقريرًا عن مستوى متبقيات المبيدات في عينات عشوائية من ثمار البطيخ، وفقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك للتأكد من مستويات متبقيات المبيدات بها".

وأوضح "سليمان" أن "التقرير الذي تلقاه وزير الزراعة تضمن أنه تم تكليف المعامل المتخصصة في تحليل متبقيات المبيدات (المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات) بسحب عينات عشوائية من ثمار البطيخ من أسواق الجملة الرئيسية والفرعية بمختلف المحافظات القاهرة (سوق العبور) والجيزة (سوق 6 أكتوبر)، إضافة إلى أسواق الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية وبني سويف والمنيا، فضلًا عن سحب 57 عينة من بعض الباعة الجائلين، وذلك لتحليل متبقيات المبيدات بها والملوثات الميكروبية".

وأشار تقرير مركز البحوث الزراعية إلى أن نتائج التحليل التي خضعت لها 450 عينة أكدت عدم وجود أي متبقيات للمبيدات أو الملوثات الميكروبية بجميع العينات التي خضعت للفحص.

وأوضح التقرير أن "التحاليل الميكروبيولوجية أثبتت خلو جميع العينات من البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي في عينات البطيخ، وكذلك خلو جميع العينات من البكتيريا، وذلك من أسواق 10 محافظات بإجمالي 30 عينة، ضمت أسواقًا في محافظات الجيزة (فيصل وإمبابة وبولاق)، والقاهرة (شبرا والمنيل)، والبحيرة والشرقية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية والمنيا وبني سويف".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شوف أغلى جلابية في مصر بـ 150 ألف جنيه.. جولة في أسعار الجلاليب البلدي في كرداسة

شوف أغلى جلابية في مصر بـ 150 ألف جنيه.. جولة في أسعار الجلاليب البلدي في كرداسة

أغرب عملية فى مصر!.. استخراج 3 كيلو شعر من بطن مريض فى مفاجأة مذهلة للأطباء..

أغرب عملية فى مصر!.. استخراج 3 كيلو شعر من بطن مريض فى مفاجأة مذهلة للأطباء..

بريطانيا تدرج مصر والبحرين والسودان على "القائمة الحمراء"

بريطانيا تدرج مصر والبحرين والسودان على "القائمة الحمراء"

كورونا خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 1682 وفاة و44 ضحية بمصر

كورونا خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 1682 وفاة و44 ضحية بمصر