وفاة الفنان سمير غانم إثر إصابته بكورونا

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عن عمر ناهز 84 عامًا

غيب الموت الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الكاتب والمنتج أحمد الإبياري عن وفاة الفنان الكبير سمير غانم، وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: "مع السلامة يا سمير".

وكان الفنان سمير غانم، قد دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لاسيما وأنه يعاني من مشاكل صحية في الكلى.