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"واشنطن بوست": العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تشهد تصدُّعًا غير مسبوق

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"واشنطن بوست": العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تشهد تصدُّعًا غير مسبوق "واشنطن بوست": العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تشهد تصدُّعًا غير مسبوق
أشارت إلى عدم انصياع "نتنياهو" لطلب "بايدن" بوقف القصف على غزة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن "العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تشهد تصدعًا غير مسبوق على ضوء الحرب الأخيرة على قطاع غزة"؛ بحسب ما أوردت "الشرق" اليوم (الخميس).

وأضافت أن "الطلب الأمريكي العلني لإسرائيل بوقف التصعيد صدم عالم السياسة في الولايات المتحدة".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن "بنيامين نتنياهو تحدى الرئيس جو بايدن باستمرار العمليات العسكرية، وهذا يوضح حال التباعد بينهما".

وبيّنت الصحيفة أن "رسالة البيت الأبيض إلى إسرائيل كانت واضحة بأن استمرار التصعيد يعني فقدان تل أبيب لدعم أمريكي كبير".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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