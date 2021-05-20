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تبدأ استقبال السياح السعوديين بعد 4 أيام من هذه المدينة فقط

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روسيا تبدأ استقبال السياح السعوديين بعد 4 أيام من هذه المدينة فقط تبدأ استقبال السياح السعوديين بعد 4 أيام من هذه المدينة فقط
استأنفت الرحلات مع 25 دولة

روسيا تبدأ استقبال السياح السعوديين بعد 4 أيام من هذه المدينة فقط

أعلنت استئناف الرحلات الجوية مع المملكة العربية ، بالإضافة إلى 4 دول هي أيسلندا ومالطا والمكسيك والبرتغال من 25 مايو الجاري.

وقال المركز الروسي للتصدي لانتقال وانتشاره والمسؤول عن تحديد الوجهات الدولية التي تعمل بجدية لمواجهة الجائحة، وهو فريق حكومي: إنه "مراعاة للوضع الوبائي في كل دولة على حدة تقرر استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة اعتبارًا من 25 مايو 2021، وستكون الرحلات من المملكة من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة فقط إلى موسكو 3 رحلات أسبوعياً، وإلى "غروزني" رحلة واحدة أسبوعياً وإلى "محج قلعة" مرة واحدة أسبوعياً.

ويمكن التقدم بطلب الحصول على التأشيرة من سفارة الاتحاد الروسي بالرياض، على أن يكون الغرض من السفر يندرج في إطار التأشيرات القصيرة الأجل.

ويمكن لحاملي التأشيرة السفر مباشرة إلى المدن المحددة، وبالنسبة لطالبي التأشيرات الجديدة من أجل السياحة تصل مدة الإقامة إلى 30 يوماً، ويمكن إصدارها من أجل الدخول الفردي أو الدخول المزدوج.

وحتى الآن استأنفت روسيا الرحلات الجوية الدولية مع كل من أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وكازاخستان وفيتنام وفنزويلا واليونان وألمانيا وسنغافورة وصربيا وإثيوبيا وقطر وقيرغيزستان وكوريا الجنوبية ومصر والإمارات وتنزانيا وسويسرا وسريلانكا وأوزبكستان وفنلندا واليابان وجزر المالديف وكوبا وسيشيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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