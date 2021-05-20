أخبار عاجلة

مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين -
"محافظ الزلفي" يستعرض مشروعات الإسكان والحاجة إلى الوحدات السكنية الجديدة -
بيانات: بريطانيا وزعت 66.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا -
"الفضلي" يستعرض دور المملكة في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية -
شرطة تبوك تضبط 18 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا -
الكتلة الجليدية في القطب الشمالي تذوب أسرع بمرتَيْن من المتوقع -
أبوان وترحال وهوايات.. شاهد "غسال" أصغر دبلوماسية سعودية بالجامعة العربية -
غداً.. بدء التسجيل للفصل الصيفي في جامعة الأمير سطام بالخرج -
رفحاء..400 جولة رقابية في أسبوع تخالف 38 منشأة لم تلتزم بالاحترازات -
بالفيديو.. لحظة إنقاذ رضيع سقط بين قطار ورصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفقه الإسلامي" يعزز سبل التعاون والتنسيق مع "الشؤون الماليزية"

Print
"الفقه الإسلامي" يعزز سبل التعاون والتنسيق مع "الشؤون الماليزية" "الفقه الإسلامي" يعزز سبل التعاون والتنسيق مع "الشؤون الماليزية"
وقع مذكرة تفاهم في المجالات المشتركة بين الطرفين

وقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي ودائرة الشؤون الإسلامية "جاكيم" بماليزيا، أمس، مذكرة تفاهم بمدينة بتراجايا بماليزيا، لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات المشتركة بين الطرفين.

ومثل الجانب الماليزي وزير الشؤون الدينية الدكتور ذو الكفل محمد البكري، فيما مثل المجمع الأمين العام الدكتور قطب مصطفى سانو.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار التعاون الوثيق والتنسيق بين الجانبين، وخاصة في مجال التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات وعقد حلقات النقاش، وإعداد ونشر وترجمة البحوث والدراسات العلمية، بجانب تبادل الزيارات واللقاءات العلمية والتنسيقية بين الجانبين من ناحية، وبين المجمع والمجلس الوطني للإفتاء من ناحية أخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين

مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين

"محافظ الزلفي" يستعرض مشروعات الإسكان والحاجة إلى الوحدات السكنية الجديدة

"محافظ الزلفي" يستعرض مشروعات الإسكان والحاجة إلى الوحدات السكنية الجديدة

بيانات: بريطانيا وزعت 66.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا

بيانات: بريطانيا وزعت 66.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا

"الفضلي" يستعرض دور المملكة في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية

"الفضلي" يستعرض دور المملكة في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية