أخبار عاجلة

مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين -
"محافظ الزلفي" يستعرض مشروعات الإسكان والحاجة إلى الوحدات السكنية الجديدة -
بيانات: بريطانيا وزعت 66.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا -
"الفضلي" يستعرض دور المملكة في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية -
شرطة تبوك تضبط 18 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا -
الكتلة الجليدية في القطب الشمالي تذوب أسرع بمرتَيْن من المتوقع -
أبوان وترحال وهوايات.. شاهد "غسال" أصغر دبلوماسية سعودية بالجامعة العربية -
غداً.. بدء التسجيل للفصل الصيفي في جامعة الأمير سطام بالخرج -
رفحاء..400 جولة رقابية في أسبوع تخالف 38 منشأة لم تلتزم بالاحترازات -
بالفيديو.. لحظة إنقاذ رضيع سقط بين قطار ورصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقدم المملكة في مؤشرات تنافسية عالمية متعلقة بالسوق المالية

Print
تقدم المملكة في مؤشرات تنافسية عالمية متعلقة بالسوق المالية تقدم المملكة في مؤشرات تنافسية عالمية متعلقة بالسوق المالية
وفق ما تضمنه التقرير السنوي لـ"السوق المالية" للعام المالي 2020

تقدم المملكة في مؤشرات تنافسية عالمية متعلقة بالسوق المالية

أوضحت هيئة السوق المالية أن المملكة حققت مراكز متقدمة في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالسوق المالية، وفق ما تضمنه تقريرها السنوي للعام المالي 2020، وتحققت تلك المراكز بفضل الجهود التي بذلتها الهيئة لتطوير قطاع السوق المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فيها.

وقال وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية يزيد بن صالح الدميجي: ترتيب المملكة ارتفع في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث حصلت على المرتبة 24 لعام 2020م مقارنة بالمرتبة 26 في عام 2019م، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.
وأضاف: تقدمت في ستة مؤشرات، من أبرزها مؤشر رسملة سوق الأسهم (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، حيث قفزت من المرتبة 26 عام 2019م إلى المرتبة الثانية عالميًا عام 2020، وفي المؤشر الخاص بسهولة الوصول إلى الأسواق المالية قفزت المملكة من المرتبة 33 إلى المرتبة 20، كما قفزت في مؤشر الطروحات الأولية للاكتتاب العام من المرتبة 36 إلى المرتبة الرابعة.

وأردف "الدميجي": الهيئة حققت خلال عام 2020 عددًا من الإنجازات الدولية، من بينها إعادة انتخاب عضو مجلس هيئة السوق المالية خالد الحمود عضوًا في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو)، كما استضافت الهيئة (افتراضيًا) بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية برنامجين تدريبيين حول (تحديـات التكنولوجيـا الماليـة مـن المنظـور الرقابـي لأسواق رأس المـال)، و (مقدمــة فــي الأوراق الماليــة والاستثمار)، بمشــاركة عــددٍ مــن منســوبي الهيئــات الأعضاء في الاتحاد، إلــى جانــب مشــاركين مــن البورصــات والجهــات ذات العلاقة بقطــاع الأسواق الماليــة.

وشــاركت الهيئــة فــي تطويــر معيــار خــاص بالمبــادئ التوجيهيــة بشــأن حمايــة المســتثمر فـي أسـواق رأس المـال الإسلامية، والتـي صـدرت مؤخـرًا عـن مجلـس الخدمـات الماليـة الإسلامية، وتحـدد هـذه المبـادئ الحـد الأدنى مـن المتطلبـات الواجـب تطبيقهـا فـي تلـك الأسواق لحمايـة المسـتثمرين وتعزيـز الاستقرار المالـي.

وكشف وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية أن الهيئة واصلت دعم مشاريع التقنية المالية بالسوق المالية في المملكة التي انطلقت منذ عام 2018م، وهي إحدى مبادرات برنامج الريادة المالية، حيث أطلقت الهيئة أربع دفعات واستقبلت من خلالها 150 طلبًا منذ إطلاق مختبر التقنية المالية، وبلغ عدد المصرح لهم "15 جهةً" بنهاية عام 2020م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين

مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين

"محافظ الزلفي" يستعرض مشروعات الإسكان والحاجة إلى الوحدات السكنية الجديدة

"محافظ الزلفي" يستعرض مشروعات الإسكان والحاجة إلى الوحدات السكنية الجديدة

بيانات: بريطانيا وزعت 66.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا

بيانات: بريطانيا وزعت 66.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا

"الفضلي" يستعرض دور المملكة في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية

"الفضلي" يستعرض دور المملكة في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية