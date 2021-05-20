صافرة "الشمراني" تضبط مواجهة النصر والرائد .. و"صلوي" للاتحاد وأبها
في ختام الجولة 28 من الدوري
حكم ساحة: خالد صلوي.
الوحدة - ضمك
النصر - الرائد
كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء طاقم تحكيم مباريات اليوم الثاني في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أبها - الاتحاد
حكم ساحة: خالد صلوي.
مساعد أول: عمر الجمل.
مساعد ثاني: سعد الشبرمي.
حكم رابع: أحمد الرميخاني.
حكم فيديو: عبدالله الحربي.
مساعد حكم الفيديو: إبراهيم الدخيل.
الوحدة - ضمك
حكم ساحة: فيصل البلوي.
مساعد أول: خلف الشمري.
مساعد ثاني: فيصل القحطاني.
حكم رابع: سلطان العكيري.
حكم فيديو: خالد الطريس.
مساعد حكم الفيديو: محمد العرمطي.
النصر - الرائد
حكم ساحة: ماجد الشمراني
مساعد أول: هشام الرفاعي.
مساعد ثاني: مؤيد المسجن.
حكم رابع: حسين أبوشاهين.
حكم فيديو: سامي الجريس.
مساعد حكم الفيديو: عماد عسكر .