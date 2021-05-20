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أبو الغيط: المواجهات الأخيرة كشفت وجه إسرائيل الحقيقي أمام العالم

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أبو الغيط: المواجهات الأخيرة كشفت وجه إسرائيل الحقيقي أمام العالم أبو الغيط: المواجهات الأخيرة كشفت وجه إسرائيل الحقيقي أمام العالم
أكد استحالة عيش ملايين الفلسطينيين تحت نظام الفصل العنصري المتطرف

أبو الغيط: المواجهات الأخيرة كشفت وجه إسرائيل الحقيقي أمام العالم

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، بمقر الجامعة العربية، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، بأن أبو الغيط أكد خلال اللقاء أن المواجهات الأخيرة سواء في القدس أو في قطاع غزة أو غيرها من الأراضي المحتلة، أسهمت في كشف وجه إسرائيل الحقيقي أمام الرأي العام العالمي، ووضعت القضية من جديد في سياقها الصحيح وهو استحالة عيش ملايين الفلسطينيين تحت نظام الفصل العنصري يعمل وفق أجندة يمينية متطرفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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