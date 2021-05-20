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مصائب الهند لا تأتي فرادى.. إعلان وباء "العفن الأسود" في ولايتين

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مصائب الهند لا تأتي فرادى.. إعلان وباء "العفن الأسود" في ولايتين مصائب الهند لا تأتي فرادى.. إعلان وباء "العفن الأسود" في ولايتين
وسط تشديدات على ضرورة إبلاغ السلطات بكل الإصابات

مصائب الهند لا تأتي فرادى.. إعلان وباء

أعلنت السلطات في ولايتي راجستان وتيلانجانا في الهند، عن انتشار وباء فطر الغشاء المخاطي، وهو مرض فطري يُعرف بـ"العفن الأسود".

وقال وزير الصحة في ولاية راجاستان أشيل أرورا: "يستمر في التزايد والارتفاع عدد المرضى المصابين بداء الفطر المخاطي في الولاية، على خلفية تأثير كوفيد-19". وشدد على ضرورة إبلاغ سلطات الولاية بكل الإصابات بهذا المرض الفطري؛ وفق " اليوم".

ونوّه الوزير، بأن عدد المصابين بمرض "العفن الأسود" في الولاية، بلغ مئة حالة تقريبًا. ولتقديم العلاج لهم؛ تم تنظيم قسم خاص في أحد المستشفيات الحكومية بالولاية.

وأشار إلى أن معظم المصابين بالوباء الجديد، هم من سكان مدن جايبور وجودبور وسيروهي وكوتا.

من جانبه، قال سرينيفاسا راو وزير الصحة بولاية تيلانجانا: إن سلطات المنطقة قررت اعتبار وباء فطر الغشاء المخاطي، "من الأمراض المعدية التي يجب الإبلاغ عنها" وفقًا لقانون الأمراض الوبائية لعام 1897".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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