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"هادي" يثمّن الدور الأخوي الصادق لتحالف دعم الشرعية في دعم الجيش اليمني

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"هادي" يثمّن الدور الأخوي الصادق لتحالف دعم الشرعية في دعم الجيش اليمني "هادي" يثمّن الدور الأخوي الصادق لتحالف دعم الشرعية في دعم الجيش اليمني
اطلع على سير العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش ضد مليشيات الحوثي

ثمّن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الدور الأخوي الصادق لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية ، في دعم الجيش ببلاده في معاركه ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس "هادي" بمحافظ الجوف اليمنية اللواء أمين العكيمي؛ للاطلاع على سير العمليات العسكرية، وما يحرزه الجيش من انتصارات في مناطق المحافظة؛ بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأشاد "هادي" بملاحم الجيش ومعاركه ضد الانقلابيين بما يحقق استعادة الشرعية وحماية الهوية اليمنية من الاستهداف الإيراني والحفاظ على النظام الجمهوري.

واطلع محافظ الجوف الرئيس "هادي" على سير العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش اليمني ضد مليشيات الحوثي في الجوف والانتصارات المحرزة على هذا الصعيد، واستمرار تقدم القوات الحكومية؛ بهدف استكمال تحرير وتطهير المحافظة من المتمردين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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