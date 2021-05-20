الإطاحة بخلية إرهابية تعمل لصالح مليشيا الحوثي في محافظة مأرب

★ ★ ★ ★ ★

كانت تُخطط لتنفيذ عمليات تخريبية

أطاحت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب اليمنية، بخلية إرهابية لمليشيات الحوثي الانقلابية، كانت تُخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وأعمال تخريبية، تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن مصدر أمني قوله: إن الأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط أفراد خلية إرهابية تعمل لصالح المليشيا المدعومة من إيران في مأرب؛ وذلك في عملية أمنية نوعية نفّذتها بعد عملية تعقب ومتابعة مستمرة لعناصر الخلية استمرت لأيام.

وأوضح المصدر أن مليشيات الحوثي أوكلت لعناصر الخلية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية في مناطق متفرقة بمأرب؛ وذلك في إطار مخططاتها لإثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.

وأشار المصدر إلى ضبط عدد من عناصر الخلية الإرهابية الحوثية أثناء قيامهم بزرع العبوات الناسفة في طريق دولي يمر عبر مأرب، مستهدفة الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع والمسافرين.