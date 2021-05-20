"طقس الخميس": غيوم وسحب رعدية ممطرة على المدينة وحائل وتبوك والحدود الشمالية

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رياح مثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار رعدية على هذه المناطق

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات: (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وسماء غائمة جزئيًّا على كل من مناطق: (المدينة المنورة، حائل، تبوك، الحدود الشمالية) تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة، كما تنشط الرياح على شرق المرتفعات والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، تمتد إلى مناطق: (القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف) قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.