أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة إنقاذ رضيع سقط بين قطار ورصيف -
"منتشرين".. محاولات وليدة يقودها الشباب لإنقاذ لبنان من الهاوية -
الهند.. كيف عادت امرأة إلى بيتها بعد أيام من حرق جثتها؟! -
انتهاك لسيادة العراق.. غارات وقصف تركي يخلف قتلى وجرحى من البشمركة -
خبيرة تغذية تحذّر: هذه الحمية الغذائية يمكن أن تسبّب العقم -
فنان يقلد أي لهجة في العالم! -
رجل يرمي زوجته من الطابق الثاني بالمفرق -
"الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن -
خطوة انتظرها كثيرون.. الصين تقرّ هذا الإجراء بشأن تلقيح الأطفال -
برقيتان من "القيادة" لـ "ملك السويد" "كارل السادس عشر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزارة الرياضة ترصد 30 مخالفة لتطبيق التعليمات الخاصة بعودة الجماهير للملاعب

Print
وزارة الرياضة ترصد 30 مخالفة لتطبيق التعليمات الخاصة بعودة الجماهير للملاعب وزارة الرياضة ترصد 30 مخالفة لتطبيق التعليمات الخاصة بعودة الجماهير للملاعب
طالبت الجميع بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

وزارة الرياضة ترصد 30 مخالفة لتطبيق التعليمات الخاصة بعودة الجماهير للملاعب

أعلنت وزارة الرياضة أنه تم رصد 30 مخالفة لتطبيق التعليمات الخاصة بعودة الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، في المباريات التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجرى اتخاذ العقوبات اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتؤكد وزارة الرياضة ضرورة التزام جميع الجماهير بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم بإذن الله من المستجد (19-COVlD).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

اليونان تفتتح جزراً "خالية" من فيروس كورونا للسياح

اليونان تفتتح جزراً "خالية" من فيروس كورونا للسياح

رئيس منظمة الصحة العالمية: "سيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن خطر فيروس كورونا قد انتهى"

رئيس منظمة الصحة العالمية: "سيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن خطر فيروس كورونا قد انتهى"