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الأمم المتحدة: نزوح 52 ألف فلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

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الأمم المتحدة: نزوح 52 ألف فلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على غزة الأمم المتحدة: نزوح 52 ألف فلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على غزة
قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين وإصابة العديد في القدس المحتلة

الأمم المتحدة: نزوح 52 ألف فلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن نزوح أكثر من 52 ألف فلسطيني من مساكنهم، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي التي خلفت دمار نحو 450 مبنى في قطاع غزة، كليًّا أو جزئيًّا.

وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة جينز ليركي في تصريحات صحفية اليوم، أن حوالي 47 ألفًا من النازحين الفلسطينيين وجدوا لهم مأوى في 58 مدرسة تديرها الأمم المتحدة في غزة، مشيرًا إلى أن 132 مبنى دمرت بالكامل جراء غارات الطيران الإسرائيلي على القطاع، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بـ316 مبنى، بينها 6 مستشفيات و9 مراكز للرعاية الصحية الأولية.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة، منذ 10 مايو الجاري، 213 شهيدًا، بينهم 61 طفلاً، و36 سيدة، وإصابة أكثر من 1442، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 23 شهيدًا، و3825 مصابًا.

في سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثمانية فلسطينيين وأصابت خمسة آخرين، خلال قمعها مسيرة انطلقت قرب باب العامود بالقدس المحتلة، تنديداً بالعدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة، أن قوات الاحتلال هاجمت بشكل وحشي المتظاهرين المتواجدين قرب باب العامود، واعتُدي عليهم بالضرب المبرح، ورشهم بالمياه العادمة؛ مما تسبب بإصابة العشرات منهم بجروح مختلفة واختناق.


وأكد المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من المشاركين واقتادتهم إلى مراكز الشرطة القريبة من باب العامود، كما تم اعتقال عدد من المواطنين بعد الاعتداء عليهم في سوق خان الزيت وفي طريق باب الواد من البلدة القديمة.العدوان الإسرائيلي غزة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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