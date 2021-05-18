أخبار عاجلة

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق "الحوثي" طائرة مفخخة باتجاه المملكة -
سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا -
استشاري "خلايا جذعية": استخلاصها معقّد وعملياتها دقيقة وفيها خطورة على المريض -
"منصة صواريخ" في بغداد.. الأمن يضبط والتوتر مع "الحشد" يلقي بظلاله -
بشعار "بحضوركم نقدر".. القادسية يفتح الملعب لجماهيره بالمجان -
الملالي منصة ابتزاز لدول الجوار.. اليمن تحث أمريكا على وقف تسليح الحوثيين -
اتحاد الطائرة يطلق مشروعه الوطني لتطوير "المدربين الوطنيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النائب العام يعايد منسوبي النيابة بكافة المناطق عن بُعد

Print
النائب العام يعايد منسوبي النيابة بكافة المناطق عن بُعد النائب العام يعايد منسوبي النيابة بكافة المناطق عن بُعد
أكد أهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات التي أقرّتها الجهات المعنية

النائب العام يعايد منسوبي النيابة بكافة المناطق عن بُعد

هنأ النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، منسوبي النيابة العامة في المقر الرئيس بالرياض وفروعها في مختلف مناطق المملكة بعيد الفطر المبارك.

وقدم خلال حفل المعايدة الافتراضي الذي أقامته النيابة لمنسوبيها اليوم, بمشاركة وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، والوكلاء المساعدين ورؤساء الفروع والدوائر والأقسام والموظفين, شكره لمنسوبي النيابة على ما يقومون به من جهود حثيثة لتحقيق وإرساء العدالة الناجزة ورد الحقوق لأهلها، حاثاً على بذل المزيد من الجهد.

وأكد المعجب أهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات التي أقرتها الجهات المعنية في بيئة العمل، لضمان سلامة الجميع، وعودة الحياة الطبيعية بمشيئة الله سبحانه وتعالى، داعياً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويسدد خُطاهما، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادته الرشيدة.النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق "الحوثي" طائرة مفخخة باتجاه المملكة

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق "الحوثي" طائرة مفخخة باتجاه المملكة

سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا

سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا

استشاري "خلايا جذعية": استخلاصها معقّد وعملياتها دقيقة وفيها خطورة على المريض

استشاري "خلايا جذعية": استخلاصها معقّد وعملياتها دقيقة وفيها خطورة على المريض