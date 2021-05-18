شاهد .. العياصرة : فلسطين غيرت المعادلة وعلى المنطقة أن تفهمها

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جي بي سي نيوز :- وجه النائب عمر العياصرة رسالة الى غزة قال فيها إننا نتنفس من خلالكم ، وإن هذه الوقفة هي دعم لفلسطين .

وطالب في لقاء مع المدينة نيوز عقب تنفيذ الحركة الاسلامية وفعاليات شعبية وقفة تضامنية مع القدس والاقصى عصر الاحد امام المسجد الحسيني ، طالب الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني من تل ابيب .

وقال : " لقد تغيرت المعادلة الآن ، وباتت المقاومة تفرض شروطها " مذكرا بانتفاضة الخط الاخضر وسقوط شهيد في اللد ، وقال : إن هذه معادلة جديدة على المنطقة أن تفهمها .

شاهد العياصرة :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا