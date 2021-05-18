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عن عدوانها على غزة.. مؤرخ يهودي: "إسرائيل" تلعب دور الضحية وهي الجاني

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عن عدوانها على غزة.. مؤرخ يهودي: "إسرائيل" تلعب دور الضحية وهي الجاني عن عدوانها على غزة.. مؤرخ يهودي: "إسرائيل" تلعب دور الضحية وهي الجاني
شدد على أن الاحتلال ملزم بالامتثال للمعايير الدولية في الأماكن التي يسيطر عليها

عن عدوانها على غزة.. مؤرخ يهودي:

قال أستاذ التاريخ في جامعة "مونتريال" بكندا المؤرخ اليهودي ياكوف رابكين: "إن "إسرائيل" تلعب دور الضحية وهي الجاني" في عدوانها على قطاع غزة.

وأضاف "رابكين" مخاطباً المواطن الإسرائيلي: "توقف عن التفكير في أنك الضحية في هذه الحرب الدائرة في غزة، أنت لست ضحية، أنت الجاني"، بحسب ما أورد اليوم (الثلاثاء)، موقع " اليوم".

وبيّن أستاذ التاريخ في جامعة "مونتريال" أن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين تم تجاهلها على الساحة الدولية، وتم التركيز على "حق “إسرائيل” في الدفاع عن النفس".


وأشار في هذا السياق إلى أن الضغط على الفلسطينيين المهجرين مستمر منذ عقود.

ولفت "رابكين" إلى أنه يجب أن يكون للفلسطينيين بالطبع الحق في الدفاع عن أنفسهم، لكن ليس لديهم الوسائل الكافية لذلك.

وشدد على أن "إسرائيل" ملزمة بالامتثال للمعايير الدولية في الأماكن التي تسيطر عليها.المؤرخ اليهودي ياكوف رابكين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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