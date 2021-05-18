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"المتوسط" يبتلع 57 مهاجراً قبالة سواحل تونس

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"المتوسط" يبتلع 57 مهاجراً قبالة سواحل تونس "المتوسط" يبتلع 57 مهاجراً قبالة سواحل تونس
إنقاذ 33 بعد غرق القارب

أفاد الهلال الأحمر التونسي، اليوم الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن 57 مهاجراً غرقوا قبالة السواحل التونسية، بعد غرق المركب الذي كان يقلّهم في اتجاه السواحل الإيطالية.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول بالهلال الأحمر المنجي سليم، أنه جرى إنقاذ 33 بنغالياً، بينما غرق البقية أثناء غرق مركبهم، حينما كانوا يحاولون الإبحار من ليبيا في اتجاه إيطاليا.

وفي الأسابيع الأخيرة، تكررت الغرق قبالة السواحل التونسية، مع ارتفاع وتيرة الرحلات باتجاه أوروبا من تونس وليبيا في ظل استقرار الطقس.الهلال الأحمر التونسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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