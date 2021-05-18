الرئيس الباكستاني: ما يجري في فلسطين "عدوان وحشي وغاشم"

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جي بي سي نيوز :- وصف الرئيس الباكستاني، عارف علوي، العدوان الإسرائيلي في القدس وغزة بأنه "عدوان وحشي وغاشم من جانب واحد"، معربا عن رفضه لتسميته بـ "الصراع".

وقال علوي في تغريدة على تويتر، في وقت متأخر السبت، منتقدا التغطية الصحفية للأحداث في فلسطين: "عنوان سيء في داون (صحيفة محلية تنشر بالانجليزية) هذا الذي يقول ‘إسرائيل تقصف غزة مع اشتداء الصراع الدامي‘".

وتابع: "هذا ليس صراعا يا سيدي! هذا عدوان وحشي وغاشم من جانب واحد. هذا مذبحة بحق أناس يقاتلون للعيش على أرضهم المسروقة منهم".

وأضاف: "ستتحرر فلسطين".

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

ومنذ الإثنين، استشهد 181فلسطينيا على الأقل بينهم 52 طفلا و31 امرأة، جراء غارات إسرائيلية "وحشية" متواصلة على قطاع غزة.

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