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حين يقسو السعوديون على "المتطاول".. هذه #ديار_البدو التي يغفلها "وهبة"!

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مئات الصور عن مدن المملكة وتطورها احتلت الترند وتربعت لساعات طوال

حين يقسو السعوديون على

شارك الآلاف من المغردين السعوديين، مئات الصور عن المدن ؛ وذلك ردًّا على وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، عندما وصف المحلل السياسي سلمان الأنصاري بأنه من أهل البدو.

وأطلق المغردون هشتاقات عدة منها هشتاق #ديار_البدو الذي تربع على الترند منذ ساعات طويلة نشروا فيه صورًا مختلفة من مدن السعودية وتطورها؛ مؤكدين أنهم من أطيب شعوب العالم وفي نفس الوقت من أقسى الشعوب عندما يتعلق الأمر بدينهم أو حكامهم أو وطنهم.

وكان "شربل"، قد تطاول واصفًا السعودية بالبدو؛ إثر مداخلة للمحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري؛ حيث تَصَدّر وسم#شربل_وهبي موقع "تويتر" في انتقادات واسعة إزاء سخريته من دولة وقفت مع شعبه وما زالت.

حين يقسو السعوديون على

حين يقسو السعوديون على

حين يقسو السعوديون على

حين يقسو السعوديون على

حين يقسو السعوديون على

حين يقسو السعوديون على

حين يقسو السعوديون على

حين يقسو السعوديون على

حين يقسو السعوديون على

حين يقسو السعوديون على

حين يقسو السعوديون على

حين يقسو السعوديون على

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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