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كشَف قائمة منتخب بلاده فعوقب بأداء تمارين "الضغط" 50 مرة

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كشَف قائمة منتخب بلاده فعوقب بأداء تمارين "الضغط" 50 مرة كشَف قائمة منتخب بلاده فعوقب بأداء تمارين "الضغط" 50 مرة
بعد إعلانه الانضمام للقائمة استعدادًا لخوض منافسات أمم أوروبا

كشَف قائمة منتخب بلاده فعوقب بأداء تمارين

عوقب اللاعب البلجيكي ميشي باتشواي بأداء تمرين الضغط 50 مرة، مع انضمامه لمنتخب بلاده في نهاية هذا الشهر، استعدادًا لبطولة أوروبا لكرة القدم؛ لكشفه عن قائمة قبل الأوان.

وكشف باتشواي، في تغريدة، عن انضمامه لتشكيلة من 26 لاعبًا، ستشارك في البطولة، قبل أن يعلن روبرتو مارتينيز (مدرب بلجيكا) قائمته رسميًّا في مؤتمر صحفي، الاثنين.

وبحسب " اليوم"، كتب "باتشواي" على "تويتر"، قبل أن يزيل الرسالة بعدما اكتشف تسرعه: "مرحبًا بطولة أوروبا 2021.. أنا فخور جدًّا بالانضمام إلى التشكيلة".

ولم يتابع مهاجم كريستال بالاس إعلان المدرب مارتينيز، عبر تطبيق الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، على الهاتف المحمول.

وقال باتشواي بعد دقائق من الإعلان الرسمي: "لا أملك هذا التطبيق.. آسف لأني اعتقدت أنه أعلن بالفعل التشكيلة رسميًّا".

وردًّا على هذه الواقعة، قال الحساب الرسمي للمنتخب البلجيكي على تويتر: "سيؤدي باتشواي تمرين الضغط 50 مرة في أول مران للمنتخب، ونشر رابطًا يشرح كيفية تحميل التطبيق على الهاتف؛ لتجنب المزيد من الإحراج.

ويُعد منتخب بلجيكا من المرشحين للقب بطولة أوروبا، وسيتجمع في 31 مايو، لخوض مباراتين وديتين، قبل افتتاح مشواره في المجموعة الثانية، أمام روسيا، في مدينة سان بطرسبرغ، يوم 12 يونيو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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