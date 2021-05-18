السفارة في روما: منافذ الدخول الإيطالية لا تسمح بدخول القادمين من المملكة

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قالت: في حال السماح بالدخول خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن ذلك في حينه

أوضحت السفارة السعودية في روما، أن منافذ الدخول الإيطالية لا تسمح بدخول القادمين من المملكة لغرض السياحة في الوقت الراهن.

وقال السفارة عبر حسابها في تويتر: تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام الراغبين في السفر إلى جمهورية إيطاليا، بأن منافذ الدخول الإيطالية لا تسمح بدخول القادمين من المملكة لغرض السياحة في الوقت الراهن، وفي حال السماح بالدخول خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

وأمس بدأ تنفيذ قرار السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج الوطن، وفقاً للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة، وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني الدليل الإرشادي المحدث للمسافرين متضمناً الإجراءات المطبقة سابقاً علاوة على إجراءات وقائية جديدة، وذلك تزامناً مع عودة الرحلات الدولية.

وأبرز الإصدار الجديد عدة إجراءات جديدة للمسافرين: منها اشتراط تطبيق توكلنا عند الدخول إلى المطار، وأن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر ووفقا للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، وأن يقتصر الدخول للمطار لمَن يحمل تذاكر السفر، عدا المرافقين لذوي الإعاقة، مع ضرورة التأكّد من المتطلبات الصحية المطبقة في الوجهة المقصودة والامتثال لأي تدابير احترازية.

وحث الدليل المسافرين على التوجه إلى المطار قبل الرحلة بوقتٍ كافٍ، والتأكّد من الحالة الصحية عند بوابات الدخول إلى صالات المطارات، منبها بمنع الذين تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية من دخول المطار، وشجع الدليل على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية، والالتزام بالتصعيد حسب مناطق المقاعد للطائرة من قِبل مزود الخدمة، وتطبيق التباعد الجسدي بين المسافرين في أماكن الاصطفاف كافة.