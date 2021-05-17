حساب "النصر" الرسمي يتهكم على "الهلال" بعد ضياع صفقة "تاليسكا"

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تهكم الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر على نادي الهلال بعد ضياع صفقة اللاعب "تاليسكا" منهم وحسمها لصالح فريقهم.

وكتب الحساب عن أرقام اللاعب: "أرقام اللاعب معروفة ما في داعٍ ننزلها" في إشارة إلى تغريدات عدة من إعلاميين هلاليين ذكروا كل شيء عن اللاعب وأرقامه في تمنيات سابقة لضمه.

وكان النصر قد أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين ضم اللاعب البرازيلي اندريون تاليسكا قادمًا من غوانزهو الصيني في مفاجأة هزّت الشارع الرياضي كون الأنباء كلها كانت تشير إلى اقترابه من الهلال.

وظل الهلال يفاوض اللاعب لأكثر من 15 يومًا، وكانت جماهير الفريق تترقب فقط لحظة الإعلان الرسمي قبل أن تتدخل إدارة النصر وتحسم الصفقة لصالحها.