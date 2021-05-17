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بالصور.. "وقت اللياقة" تعلن افتتاح مركز "إكسبرس" للرجال بالرياض

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بالصور..

أعلنت "وقت اللياقة" افتتاح مركز رياضي "إكسبرس" للرجال منخفض التكلفة، ويعمل 24 ساعة في مدينة الرياض، وتبلغ مساحته الإجمالية 600 متر مربع، وسيكون أوقات الدوام "حالياً" من الساعة ٦ صباحاً حتى ١٢ منتصف الليل، إلى أن يتم إصدار تصريح ٢٤ ساعة قريباً، بإذن الله.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن المركز سيعمل بنموذج تشغيل منخفض التكلفة وبدون أحواض سباحة، بدءاً من السبت الماضي الموافق 16 مايو 2021م. كما سيكون ممكناً رقمياً وباشتراكات مرنة للغاية تبدأ بحد التزام أدنى مدته شهر واحد، وبسعر مناسب لجعل الوصول والاستفادة من الأندية والصالات الرياضية أكثر سهولة لدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ويحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات من معدات تكنوجيم (Technogym)، العلامة التجارية العالمية والرائدة في مجال المنتجات والخدمات والتقنيات الرقمية الخاصة باللياقة البدنية والمورد الرسمي لآخر سبعة ألعاب أولمبية، وكذلك أحدث التصاميم للصالات. وسيظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الثاني من عام 2021م.

ويقع المركز، الذي سيكون تحت العلامة التجارية «وقت اللياقة- إكسبرس»، على طريق الأحساء، حي الزهراء في مدينة الرياض، وتبلغ مساحته الإجمالية 600 متر مربع.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد مراكز "وقت اللياقة" العاملة داخل وخارج المملكة إلى 133، وسيتم إصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع المقبلة.

ويؤكد ذلك الافتتاح والمشاريع قيد الإنشاء لأندية وقت اللياقة "إكسبرس"، التزام الشركة بخطتها للتوسع في قطاع الصالات الرياضية منخفضة التكلفة.

بالصور..

بالصور..

وقت اللياقة مركز رياضي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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