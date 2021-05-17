سفير المملكة بلبنان يستعرض مع نظيره الفلسطيني مستجدات الأحداث

★ ★ ★ ★ ★

أكد تضامن السعودية الدائم ووقوفها بجانب الأشقاء في مواجهة الاعتداءات

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري اليوم، سفير دولة فلسطين بلبنان أشرف دبور.

وتمّ خلال اللقاء الذي جرى بمقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة بيروت، استعراض مستجدات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت بشكل خاص مدينة القدس الشريف وقطاع غزة.

وأكد بخاري أثناء اللقاء، تضامن المملكة الدائم مع الشعب الفلسطيني، ووقوفها إلى جانبه في مواجهة هذه الاعتداءات.سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري