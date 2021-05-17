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الأعنف خلال 30 عامًا.. إعصار قوي يضرب الهند

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الأعنف خلال 30 عامًا.. إعصار قوي يضرب الهند الأعنف خلال 30 عامًا.. إعصار قوي يضرب الهند
تحذير من خطر ارتفاع أمواج البحر

الأعنف خلال 30 عامًا.. إعصار قوي يضرب الهند

ضرب إعصار قوي ترافقه رياح عنيفة الهند، اليوم (الاثنين)، مهدداً بارتفاع مستوى أمواج البحر، ما عطل جهود في مواجهة تفشي المستجد المدمر.

واجتاح الإعصار تاوكتاي، وهو أكبر إعصار يضرب غرب الهند في 30 عاماً، ولاية غوجارات قادماً من بحر العرب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحذرت هيئة الأرصاد الهندية من خطر ارتفاع أمواج البحر لما يصل إلى ثلاثة أمتار في بعض مناطق "غوجارات" الساحلية.

ويهدد الإعصار الذي يمكن رؤيته من الجو بمفاقمة الصعوبات في الهند للحد من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، الذي يودي بقرابة أربعة شخص يوميًا ويدفع بالمستشفيات إلى حافة الانهيار.

وتبذل السلطات مساعٍ حثيثة لضمان عدم انقطاع الكهرباء في المستشفيات المخصصة لمرضى الوباء وعددها حوالي 140، و41 منشأة لإنتاج الأكسجين في 12 منطقة ساحلية، حيث من المتوقع أن يسدد الإعصار أعنف ضرباته.الهند إعصار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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