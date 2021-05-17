أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فرنسا تقرض السودان 1.5 مليار دولار لتسديد متأخرات ديونه

Print
فرنسا تقرض السودان 1.5 مليار دولار لتسديد متأخرات ديونه فرنسا تقرض السودان 1.5 مليار دولار لتسديد متأخرات ديونه
"لومير" أشار إلى أن باريس ستخفف الأعباء عن الخرطوم

فرنسا تقرض السودان 1.5 مليار دولار لتسديد متأخرات ديونه

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم (الاثنين)، أن فرنسا ستساعد السودان المثقل بالديون، الذي يخوض عملية انتقال ديموقراطي، في تسديد متأخراته من الديون لصندوق النقد الدولي من خلال إقراضه 1,5 مليار دولار.

وبين "لومير" أن فرنسا ستعمل من أجل تخفيف عبء الدين عن السودان في أقرب وقت ممكن، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيؤكد هذا التعهّد أثناء مؤتمر ثنائي يُعقد في وقت لاحق اليوم، عشية قمة حول إنعاش الاقتصاد في إفريقيا تعقدها جمعية أرباب العمل الفرنسية "ميديف" بحضور رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.

من ناحيته، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس، المجتمع الدولي لإظهار أن السودان الجديد هو فرصة للاستثمار ولم يعد حالة ميؤوس منها.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم دعمها.وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا