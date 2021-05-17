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أمانة جازان ترصد 277 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال إجازة العيد

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أمانة جازان ترصد 277 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال إجازة العيد أمانة جازان ترصد 277 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال إجازة العيد
نفذت 16171 جولة رقابية.. وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين

أمانة جازان ترصد 277 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال إجازة العيد

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، 16171 جولة رقابية ميدانية، على المحال التجارية، والأسواق، والمطاعم، والمقاهي، وصالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار .

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية رصدت خلال الجولات 277 مخالفة للإجراءات الاحترازية، بحسب وكالة الأنباء "واس"، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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