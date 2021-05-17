"سناب شات" تُطلق منصة الترفيه الجديدة Spotlight في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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أصبح بإمكان مستخدميه مشاركة إبداعاتهم على نطاق أوسع والوصول إلى جمهور أكبر

تزامناً مع الشعبية الهائلة التي حققتها على مستوى العالم، أطلقت Snap Inc.، منصتها الترفيهية الجديدة Spotlight في السعودية وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتتيح لمستخدمي التطبيق البالغ عددهم نحو 75 مليون مستخدم في المنطقة فرصة مشاهدة أبرز القصص التي التقطتها عدسات المستخدمين.. ويزيد متوسط عدد الصور والقصص التي يبتكرها المستخدمون يومياً على نحو 5 مليارات يومياً، وتأتي منصة Spotlight لتتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم والوصول إلى جمهور أوسع بطريقة جديدة كلياً.

وتعرض منصة Spotlight أبرز اللقطات والقصص المشوقة التي تم نشرها على تطبيق Snapchat في مكان واحد، وستجمع مع مرور الوقت القصص واللقطات المخصصة حسب تفضيلات كل مستخدم.. وفي غضون فترة شهرين فقط من إطلاقها في يناير 2021، استقطبت المنصة ما يزيد على 100 مليون من مستخدمي Snapchat.

وتم تصميم منصة Spotlight بهدف الارتقاء بمفاهيم الترفيه لمستخدمي Snapchat والالتزام بقيم التطبيق التي تركز أولاً على رضا وسعادة المستخدمين في الوقت نفسه. وفي حين يمكن لجميع المستخدمين مشاركة أفضل القصص واللقطات، يخضع محتوى Spotlight للإشراف ولا يتيح التعليقات العامة، وينبغي للقطات المرسلة إلى Spotlight أن تلتزم بكل التوجيهات المتعلقة بالمحتوى لتتم الموافقة على نشرها.

وسيتوافر برنامج مكافآت Snap أيضاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يهدف إلى الاحتفاء بابتكارات المستخدمين ومكافأتهم عبر منح المبتكرين فرصة الفوز بجوائز نقدية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات شهرياً.

ويمكن لجميع المستخدمين أن يحققوا الأرباح من قصصهم ولقطاتهم، دون أن يكونوا من المشاهير أو المؤثرين أو الشخصيات العامة؛ ما يعني أن منصة Spotlight توفر فرصاً عادلة وممتعة ومجزية للجميع. وينبغي للمستخدم أن يبلغ عمره عاماً وما فوق لكسب المكافآت، والحصول على موافقة أولياء الأمور حيث تقتضي الحاجة.

وفي هذا السياق، قال حسين فريجة، مدير عام Snap Inc. في الشرق الأوسط: "في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وجه التحديد، لطالما أدرك مستخدمو التطبيق القيمة الشاملة التي توفرها المنصة، سواء عبر نوافذ الدردشة أو مزايا الخرائط أو القصص أو المحتوى، لكنهم كانوا يبحثون عن أساليب أخرى لمشاركة المحتوى على نطاق أوسع. وبالتالي، تأتي منصة Spotlight ثمرة للرؤى والتفكير المتعمق بتطلعات مستخدمي Snapchat وتفضيلاتهم وقيمهم، كما أنها مصممة وفقاً لفلسفتنا القائمة على دمج حماية الخصوصية في التصميم، حيث تأتي سلامة وحماية المستخدمين على رأس قائمة أولوياتنا. ونأمل لمنصة Spotlight أن تواصل مساهمتها في الحد من العوائق المرتبطة بابتكار المحتوى، وتشجيع مستخدمي Snapchat على التعبير عن أنفسهم وإبداعاتهم من خلال إتاحة الفرصة للجميع لنشر المحتوى على نطاق واسع والفوز بجوائز نقدية".

وتتفوق معدلات استخدام Snapchat في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المعدل السائد عالمياً، حيث يتفاعل أكثر من 85 % من مستخدميها اليوميين في المنطقة عبر عدسات التطبيق يومياً.

ووفقاً لدراسة صادرة أخيراً عن Snap Inc.، يولي "جيل Snapchat" في الشرق الأوسط أهمية كبيرة لعلاقاتهم مع أفراد الأسرة والأصدقاء، حيث تساعد تطبيقات الاتصال والكاميرا على توطيد تلك العلاقات.

وعلى سبيل المثال، ترجح الدراسة أن جيل Snapchat في المنطقة أكثر ميولاً للشعور بأهميته في حياة الآخرين بمعدل 1.2 ضعف مقارنة بغير المستخدمين، وذلك بفضل مزايا مشاركة القصص والاتصال والكاميرا.

وتتوافر منصة Spotlight حالياً في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما فيها المملكة العربية السعودية ومصر والجزائر والمغرب والإمارات والأردن والكويت وعمان وقطر والبحرين والأراضي الفلسطينية وليبيا والعراق.

يذكر أن شركة (Snap Inc.) تختص بالتواصل عبر أدوات الكاميرا الإبداعية المتنوعة ويزيد عدد مستخدميها على 190 مليون مستخدم يومياً.

وتؤمن بأن ابتكار مفاهيم جديدة للكاميرات يمثل فرصة مثالية لتحسين طريقة عيش الناس وأسلوبهم في التواصل. ونسهم أيضاً في التطور الإنساني عبر تمكين الناس من التعبير عن أنفسهم والتمتع بأروع لحظات حياتهم والتعرف على العالم من حولهم، وقضاء أمتع الأوقات الاجتماعية المشتركة.