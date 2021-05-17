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تصنيف "فوربس" 2021.. هذه أقوى 10 شركات عائلية سعودية

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تصنيف "فوربس" 2021.. هذه أقوى 10 شركات عائلية سعودية تصنيف "فوربس" 2021.. هذه أقوى 10 شركات عائلية سعودية
مجموعة العليان تتصدّر وفق حجم الاستثمارات والأصول العقارية

تصنيف

اقتنصت "مجموعة العليان" صدارة قائمة فوربس 2021 لأقوى 10 شركات عائلية في بعد تفوقها على منافسيها من حيث حجم الاستثمارات في أسواق المال المحلية والعالمية والأصول العقارية.

وتسهم الشركات العائلية في الشرق الأوسط بنسبة كبيرة في النمو وفي عجلة الاقتصاد، وتستحوذ السعودية صاحبة الاقتصاد الأكبر في المنطقة العربية على نصيب الأسد من الشركات العائلية المدرجة في قائمة فوربس الشرق الأوسط "أقوى 100 شركة عائلية عربية 2021"، بواقع 36 شركة تعمل في قطاعات متنوعة وتسهم في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

وتصنف مجلة "فوربس" الأمريكية، الشركات العائلية وفقاً لحجم استثماراتها، بما في ذلك قيمة الملكية في الشركات المدرجة في أسواق المال، وقيمة الأصول في قطاعات العقارات والضيافة، وإيراداتها من الأصول الأخرى إضافة إلى عدد الموظفين وأداء القطاعات في الشركة وعمر الشركة وإرثها.

أقوى 10 شركات عائلية في 2021:

1- مجموعة العليان.

2- مجموعة المهيدب.

3- مجموعة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده.

4- شركة عبداللطيف جميل.

5- أصيلة للاستثمار.

6- مجموعة النهلة.

7- إبراهيم الجفالي وإخوانه.

8- مجموعة يوسف محمد ناغي وأولاده.

9- مجموعة الزامل القابضة.

10- فاس السعودية القابضة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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