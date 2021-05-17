أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ما العلة؟.. أمريكا تركل بيان وقف إطلاق النار الفلسطيني الإسرائيلي للمرة الثالثة!

Print
ما العلة؟.. أمريكا تركل بيان وقف إطلاق النار الفلسطيني الإسرائيلي للمرة الثالثة! ما العلة؟.. أمريكا تركل بيان وقف إطلاق النار الفلسطيني الإسرائيلي للمرة الثالثة!
مشروع أعدّته الصين وتونس والنرويج ونظره مجلس الأمن ورفضته واشنطن مرتين

ما العلة؟.. أمريكا تركل بيان وقف إطلاق النار الفلسطيني الإسرائيلي للمرة الثالثة!

عرقلت الولايات المتحدة الأمريكية، للمرة الثالثة، إصدار بيان مشترك لمجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل، بحسب " اليوم".

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر دبلوماسية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة عللت موقفها بضرورة ترك مزيد من الوقت لجهودها الدبلوماسية.

وأعدّ مشروع البيان كل من: الصين وتونس والنرويج، وتجدر الإشارة إلى أن نص مشروع البيان انتقد طرفَي الصراع.

ونظرت الجلسات المغلقة لمجلس الأمن الدولي في مشروع البيان يومَي الاثنين والأربعاء الأسبوع الماضي، وساند مشروع البيان 14 من أصل 15 عضواً في المجلس، ويتطلب اعتماد البيان موافقة بالإجماع، لكن بحسب مصادر دبلوماسية عارضت الولايات المتحدة الأمريكية إصداره.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته لبؤة بمدربها في روسيا

فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته لبؤة بمدربها في روسيا

فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته لبؤة بمدربها في روسيا

فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته لبؤة بمدربها في روسيا

روسيا تفتح أبوب قاعدتها العسكرية الأكثر سرية

روسيا تفتح أبوب قاعدتها العسكرية الأكثر سرية

فيديو مرعب.. شاهد مطر النار في روسيا

فيديو مرعب.. شاهد مطر النار في روسيا