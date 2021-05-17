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دراسة أولى من نوعها: العمل لساعات طويلة يقتل مئات الآلاف سنويًّا

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دراسة أولى من نوعها: العمل لساعات طويلة يقتل مئات الآلاف سنويًّا دراسة أولى من نوعها: العمل لساعات طويلة يقتل مئات الآلاف سنويًّا
بسبب الإصابة بسكتة دماغية أو أمراض القلب وفق بيانات من 194 دولة

دراسة أولى من نوعها: العمل لساعات طويلة يقتل مئات الآلاف سنويًّا

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن العمل لساعات طويلة يقتل مئات الألوف من الأشخاص سنويًّا، في اتجاه يزداد سوءًا، وقد يتسارع أكثر بسبب وباء كوفيد-19.

وفي أول دراسة عالمية عن الوفيات المرتبطة بالعمل لساعات طويلة؛ أوضحت ورقة بحثية نُشرت في دورية (البيئة الدولية)، أن 745 ألف شخص ماتوا بسبب الإصابة بسكتة دماغية أو أمراض القلب المرتبطة بالعمل لساعات طويلة في 2016، وبلغت نسبة الزيادة قرابة 30% عن عام 2000.

وقالت ماريا نيرا مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في المنظمة: "العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر أسبوعيًّا يمثل خطرًا شديدًا على الصحة"؛ وفق "رويترز".

وأضافت: "نرغب في استخدام هذه المعلومات في الترويج لمزيد من التحرك، المزيد من الحماية للعمال".

وأوضحت الدراسة المشتركة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، أن معظم الضحايا (72%) كانوا رجالًا، وكانوا في منتصف العمر أو أكبر.

وذكرت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الأكثر تأثرًا هم الذين يعيشون في جنوب شرق آسيا وإقليم غرب المحيط الهادي، الذي يضم الصين واليابان وأستراليا.

وقالت الدراسة التي استندت إلى بيانات من 194 دولة: إن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر أسبوعيًّا مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35%، وزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 17% بالمقارنة بأولئك الذين يعملون ما بين 35 إلى 40 ساعة أسبوعيًّا.

وغطت الدراسة الفترة ما بين عامي 2000 و2016؛ وبالتالي فهي لا تشمل جائحة كوفيد-19، لكن مسؤولي منظمة الصحة العالمية قالوا إن الزيادة في العمل من المنزل وتباطؤ الاقتصاد العالمي الناتجيْن عن حالة الطوارئ بسبب ؛ ربما زاد المخاطر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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