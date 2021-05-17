أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية بنيويورك

Print
"المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية بنيويورك "المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية بنيويورك
لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس الأحد، في اجتماع المجموعة العربية في نيويورك المنعقد افتراضيًّا لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة سبل تنسيق التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وبحث سبل تنسيق المواقف للتحرك في الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية -لا سيما الأخيرة- على المدنيين والأطفال، ليضطلع المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين.

حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة، الوزير مفوض وجدي محرم، ومسؤول مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب المندوب فيصل الحقباني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن