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وزير الخارجية: ندعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

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وزير الخارجية: ندعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وزير الخارجية: ندعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته
عقب انطلاق الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد بطلب من

وزير الخارجية: ندعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين.

وأضاف عقب انطلاق الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد بطلب من السعودية لبحث التصعيد في فلسطين: "ندين استيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين في القدس".

وتابع: القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المساس بها، والمملكة ترفض رفضًا قاطعًا الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام انتهاكات إسرائيل، وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوضع حد للممارسات الإسرائيلية.

وأضاف وزير الخارجية: نجدد دعمنا للسلام وفق المبادرة العربية لإرساء الاستقرار والازدهار، والمملكة تدعم كل الجهود الرامية لدفع مبادرات السلام، وتدعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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