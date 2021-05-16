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لبحث التصعيد الإسرائيلي ..اجتماع طارئ للجنة فلسطين بالبرلمان العربي

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لبحث التصعيد الإسرائيلي ..اجتماع طارئ للجنة فلسطين بالبرلمان العربي لبحث التصعيد الإسرائيلي ..اجتماع طارئ للجنة فلسطين بالبرلمان العربي
يناقش الإجراءات اللازمة لاتخاذ موقف عربي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

لبحث التصعيد الإسرائيلي ..اجتماع طارئ للجنة فلسطين بالبرلمان العربي

تعقد لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي اجتماعًا طارئًا بعد غد الثلاثاء، لبحث التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس وقطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أسفرت عن عشرات الضحايا والمصابين جراء القصف العشوائي والهمجي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ويناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لاتخاذ موقف عربي ودولي وإجراءات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ووضع حد للجرائم والإجراءات التي تمثل انتهاكًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وتحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي.

ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والقرارات المهمة بهدف نصرة القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ومن المقرر رفع نتائج اجتماع اللجنة إلى الجلسة الطارئة للبرلمان العربي المقررة يوم الأربعاء المقبل؛ لمناقشة الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة واقتحامها المسجد الأقصى المبارك واعتداءاتها المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني.لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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