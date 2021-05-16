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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 174 شهيدًا

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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 174 شهيدًا ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 174 شهيدًا
من بينهم 47 طفلًا و29 سيدة.. إضافة لـ1200 إصابة بجراح مختلفة

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 174 شهيدًا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن 23 شخصًا استشهدوا و50 آخرين أصيبوا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة؛ حيث تم استهداف منازل المدنيين ومكاتب قادة من حماس ومفترقات طرق.

وأفاد الدفاع المدني في غزة، اليوم الأحد، بأن إسرائيل استهدفت 5 منازل في شارع الوحدة دون سابق إنذار، وهناك العديد من الأسر تحت أنقاض المنازل، وأشار إلى أن طواقمه تُواصل انتشال المصابين من بين الأنقاض.

كما قصفت الطائرات الحربية منزلًا يعود لعائلة البطش في جباليا بشمال قطاع غزة، وقصفت مكتبي إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ويحيى السنوار قائد الحركة بغزة.

واستهدفت منزل السنوار ومنزل شقيقه محمد بمحافظة خان يونس بجنوب القطاع بأكثر من 15 صاروخًا؛ مما أدى لتدمير المنزليْن وإلحاق أضرار بالغة في عدد كبير من المنازل المجاورة.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية عشرات الغارات في وقت متزامن على الأراضي الزراعية في مختلف مناطق غزة، وقصف البنك الوطني بحي الرمال في المدينة.

وقامت الطائرات الحربية بتدمير واسع في الشوارع خاصة في غزة، وحسب آخر إحصائية صدرت عن وزارة الصحة فقط؛ وصل مجموع عدد الشهداء إلى 174، من بينهم 47 طفلًا و29 سيدة و1200 إصابة بجراح مختلفة، وما زال العدد مرشحًا للزيادة.ضحايا العدوان الإسرائيلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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